Шанхай, Китай, , 06:06 — REGNUM Китайская постановка сатирической комедии Уильяма Шекспира «Венецианский купец» была продемонстрирована в Шанхайском большом театре, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Спектакль поставлен Дэвидом Такером из Королевской шекспировской компании (RSC) с участием китайских актеров. Пьеса является совместным производством Шанхайской театральной академии и британской труппой.

Это уже шестая постановка шекспировского шедевра на китайской сцене в рамках проекта, запущенного RSC в 2015 году. Его целью является изучить новые направления перевода произведений Шекспира, а также сделать их более подходящими для современного зрителя с иным, нежели у европейцев культурным бэкграундом. Первый показ в Шанхае состоялся 4 октября, а последний состоится 7 октября.