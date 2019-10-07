Москва, , 05:55 — REGNUM Комментирую высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова) осуждающие аборты по медицинским показаниям, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе разъяснил позицию РПЦ по данному вопросу. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно принятому в 2000 году документу «Основы социальной концепции Русской православной церкви» если существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение.

«Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с Церковью», — процитировал документ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов в эфире телеканала «Союз» заявил о том, что «есть такие христиане в кавычках: убивают собственных детей, а потом спрашивают — грех это или не грех». Священник сравнил мать, отказывающуюся от аборта по медицинским показаниям с солдатом, который идет на войну рискуя своей жизнью.

Напомним, в сентябре в РПЦ опровергали призыв Дмитрия Смирнова не крестить детей, которые рождены благодаря ЭКО.

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