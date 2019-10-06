Якутск, 6 октября 2019, 21:57 — REGNUM Звёзды якутской эстрады Анатолий Горохов, Айгылаан, Иннокентий Лебедев, Ника и другие представили зрителям музыкальный спектакль «Чудный костюм». Постановка открыла сезон, который Театр эстрады начинает в новом здании.
Напомним, Театр эстрады Якутии переехал в бывшее здание клуба «Европа» в прошлом году. Все лето в нем проводился ремонт.
На втором этаже здания открылось два зала, помещения для которых переоборудовали из танцполов. Продемонстрировал возможности камерного зала музыкальный спектакль «Чудный костюм» в постановке директора театра Татьяны Чаранской.
Также для показов в малом зале будут адаптированы спектакли «Киристэпиэл», «Аршин мал алан» и другие. Театр эстрады обещает порадовать зрителей и новыми мюзиклами.
Спектакль «Чудный костюм» поставлен по произведению Рэя Брэдбери «Чудесный костюм цвета сливочного мороженого». История рассказывает о шестерых бедных парнях, которые, скинувшись, покупают себе один белоснежный костюм их мечты. Главные роли исполнили артисты Государственного театра эстрады Якутии Айгылаан, Умсуура, Иннокентий Лебедев, Анатолий Горохов и Иван Константинов, а также артист театра Олонхо Валерий Саввинов.
Иван Константинов вошёл в состав артистов театра недавно, с началом нового театрального сезона. Якутским зрителям он известен как актёр кино, исполнитель главной роли в фильме «Надо мною солнце не садится». До этого в Театре эстрады Иван Константинов был только в качестве практиканта. Самым сложным он назвал одновременное пение с танцами и актёрскую игру на русском языке.
Спектакль «Чудный костюм» стал первым в новом сезоне Театра эстрады, его дополнительно покажут несколько раз в течение октября.