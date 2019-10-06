Якутск, , 21:57 — REGNUM Звёзды якутской эстрады Анатолий Горохов, Айгылаан, Иннокентий Лебедев, Ника и другие представили зрителям музыкальный спектакль «Чудный костюм». Постановка открыла сезон, который Театр эстрады начинает в новом здании.

Напомним, Театр эстрады Якутии переехал в бывшее здание клуба «Европа» в прошлом году. Все лето в нем проводился ремонт.

«Соответствующее решение по Театру эстрады было принято в первую очередь, так как учреждение находилось в совершенно неприспособленном здании. Это, безусловно, препятствовало творческому процессу. Уверена, что коллектив театра и дальше будет продвигать имидж нашей республики», — сказала в ходе торжественной церемонии открытия вице-премьер Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина.

На втором этаже здания открылось два зала, помещения для которых переоборудовали из танцполов. Продемонстрировал возможности камерного зала музыкальный спектакль «Чудный костюм» в постановке директора театра Татьяны Чаранской.

«Мы сделали капремонт. Перекрасили стены, освещение стало лучше, появились занавес, звуковое и световое оборудование, кресла и всё необходимое для интерьера. Естественно, для того, чтобы театральный дух возник, нужны постановки и концерты. Я адаптировала спектакль «Чудный костюм», который ставила в 2015 году на сцене Саха театра», — отметила Татьяна Чаранская.

Также для показов в малом зале будут адаптированы спектакли «Киристэпиэл», «Аршин мал алан» и другие. Театр эстрады обещает порадовать зрителей и новыми мюзиклами.

Спектакль «Чудный костюм» поставлен по произведению Рэя Брэдбери «Чудесный костюм цвета сливочного мороженого». История рассказывает о шестерых бедных парнях, которые, скинувшись, покупают себе один белоснежный костюм их мечты. Главные роли исполнили артисты Государственного театра эстрады Якутии Айгылаан, Умсуура, Иннокентий Лебедев, Анатолий Горохов и Иван Константинов, а также артист театра Олонхо Валерий Саввинов.

Иван Константинов вошёл в состав артистов театра недавно, с началом нового театрального сезона. Якутским зрителям он известен как актёр кино, исполнитель главной роли в фильме «Надо мною солнце не садится». До этого в Театре эстрады Иван Константинов был только в качестве практиканта. Самым сложным он назвал одновременное пение с танцами и актёрскую игру на русском языке.

«Работаю в Театре эстрады с начала сентября. В спектаклях был задействован в основном в числе массовки, а вот одна из главных ролей у меня впервые. Готовились около месяца. Ранее я пел как любитель, для себя, а на сцене — впервые. Петь и танцевать сложно, нужно работать с дыханием — ты не можешь двигаться в полную силу, но, при этом, не должен стоять неподвижно», — цитирует слова Ивана Константинова официальный портал Республики Саха (Якутия).

Спектакль «Чудный костюм» стал первым в новом сезоне Театра эстрады, его дополнительно покажут несколько раз в течение октября.