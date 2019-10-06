Москва, , 19:13 — REGNUM В Москве в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева 21 октября состоится открытие международного выставочного проекта «Шухов. Формула архитектуры». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Шуховская башня Mkrf.ru

Проект посвящен популяризации наследия великого русского инженера Владимира Шухова. На одном выставочном пространстве будут собраны рукописи и конструкторские расчеты инженера, посетители также смогут увидеть чертежи, макеты, фотографии, посвященные строительству выставочных павильонов Всероссийской художественно-промышленной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде. Отдельные залы предоставят гостям выставки возможность ознакомиться с нефтяными разработками и конструкторскими решениями перекрытий Шухова.

Экспозиция продлится до 19 января 2020 года.

Напомним, международный выставочный проект «Шухов. Формула архитектуры» объединяет под своей эгидой демонстрацию материалов Архива РАН, РГАНТД, Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева, Центрального государственного архива Москвы, Института легких конструкций в Штутгарте, Музея архитектуры в Мюнхене, архитектурного бюро Burkhalter Sumi Architekten в Цюрихе и др.

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