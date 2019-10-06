Вашингтон, , 17:30 — REGNUM В сети опубликовали трейлер третьего сериала во вселенной «Ходячие мертвецы», видео опубликовано на YouTube-канале Rotten Tomatoes TV.

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События сериала разворачиваются спустя 10 лет после зомбиапокалипсиса. Главными героями сериала станут подростки, которые все это время проживали в охраняемом лагере. Ориентировочно сериал выйдет весной 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты сервиса IMDb составили рейтинг лучших сериалов 2018 года. Первое место заняло шоу телеканала AMC «Ходячие мертвецы». Вторую и третью позиции заняли «Черное зеркало» и «Мир Дикого Запада».

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