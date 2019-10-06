Москва, , 16:52 — REGNUM Писатель Дмитрий Глуховский на фестивале Comic Con Russia 2019 рассказал об экранизации его книги «Метро 2033». Об этом 6 октября сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Премьера фильма «Метро 2033» выйдет в кинопрокат 1 января 2022 года, поклонники романа ждали экранизацию более 10 лет.

«Через два года мы ждём выход фильма по книге. Для меня это исторический момент. Путь был тернистый: я пытался прорваться в Голливуд, но местные киностудии хотели перенести действие в Вашингтон», — сказал Глуховский.

Писатель отметил, что он показывал книгу Заку Снайдеру («Бойцовский клуб») и Роберту Родригесу («От заката до рассвета», «Мачете»).

"Но в итоге мы надеемся, что русский фильм про Москву — это то, что нужно. Не нужно будет бояться, что нашу историю переиначат», — добавил писатель, сообщив, что первый черновик сценария будет готов к концу 2019 года.

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Дмитрий Глуховский официально анонсировал фильм «Метро 2033» по своей книге в августе 2019 года. Производством картины будут заниматься компании «ТВ-3», «ТНТ-Premier Studios» и «Централ Партнершип».

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