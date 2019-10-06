В Москве в Государственном музее Востока 9 октября откроется экспозиция «Мемориальный кабинет Н.К. Рериха», приуроченная к 145-летию со дня рождения живописца. Об этом 6 октября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Москва, , 16:43 — REGNUM «В кабинете воссоздали атмосферу дома семьи Рерихов в индийской долине Кулу. Здесь находятся картины, фотографии, буддийская бронза из семейной коллекции, личные вещи Рерихов, украшения, раритетные печатные издания», — отмечают организаторы.

Посетители мемориального кабинета смогут увидеть свыше 180 уникальных артефактов и 31 картину, в том числе живописные полотна из собрания Советского фонда Рерихов.

Напомним, проект реализуется Государственным музеем Востока совместно с Музеем Рерихов. Мемориальный кабинет Николая Рериха — это часть выставочного пространства музея Востока, которая появилась в нем еще в 1979 году. Начало создания кабинета Рериха положила гражданка США Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе, которая передала в дар СССР коллекцию живописных и графических работ Николая и Святослава Рерихов, а также некоторые предметы декоративно-прикладного искусства, относящихся к времени пребывания художников в Индии.

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