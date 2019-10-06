Нью-Йорк, США, , 12:40 — REGNUM Опубликован трейлер предстоящего сериала компании Amazon «Звездный путь: Пикар», в котором актёр Патрик Стюарт вновь исполнит роль адмирала звёздного флота Жана-Люка Пикара. Ролик был опубликован 5 октября на YouTube-канал Prime Video UK.

События в фильме развернуться через 20 лет после событий, показанных в фильме «Возмездие», который вышел в 2002 году. Зрителям также покажут, как разрушение Ромула (планета вымышленной цивилизации) повлияло на ситуацию.

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Ожидается, что первый эпизод шоу канал CBS All Access покажет 23 января 2020 года, на Amazon Prime — 24 января. Руководит производством сериала известный сценарист и продюсер Алан Курцман («Звёздный путь: Дискавери», «Грань будущего», «Ковбои против пришельцев», «Трансформеры» и т.д.)

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