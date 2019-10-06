Лос-Анджелес, США, , 12:15 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. снимет два фильма по вселенной «Матрица», один из которых будет приквелом. Об этом 5 октября на своей странице в Twitter написал сценарист Зак Пенн.

https://mobile.twitter.com/zakpenn/status/1180356024860991488

«Люди продолжают спрашивать, поэтому позвольте мне уточнить, что WB реализует два разных проекта «Матрица». Я написал один сценарий, действие которого происходит раньше во временной шкале вселенной «Матрицы». Лана Вачовски снимет сиквел, над которым я не работаю, но который мне не терпится увидеть», — написал Пенн, добавив, что ни один из этих фильмов не будет перезагрузкой.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что кинокомпания Warner Bros. ищет актера на роль молодого Нео в новом фильме «Матрица». Источники тогда не уточнили, о какой именно картине идёт речь.

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