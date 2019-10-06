Вашингтон, , 12:08 — REGNUM В новой серии популярного анимационного фильма «Симпсоны» Гомер предстанет в образе легендарного рок-музыканта Фредди Меркьюри, об этом 5 октября сообщает издание NME.

Авторы мультсериала продемонстрируют лидера группы Queen на известном благотворительном концерте Live Aid, состоявшемся на стадионе Уэмбли в Великобритании в 1985 году.

Премьера новой серии должна состояться сегодня, 6 октября на популярном телеканале Fox TV.

Напомним, мультсериал «Симпсоны» является самым длинным анимационным фильмом в истории американского телевидения, его долголетие обусловлено широкой популярностью у зрителей по всему миру.

Читайте ранее в этом сюжете: «Симпсонам» уже за 30 — что изменилось и что изменили они?