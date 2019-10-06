Москва, , 11:13 — REGNUM Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко стал победителем шоу «Голос. 60+», об этом стало известно 4 октября по итогам зрительского голосования на Первом канале.

Житель города Макеевка, расположенного неподалеку от Донецка, выступал в команде Пелагеи. Он исполнил песни «Спят курганы Темные» и «Живет моя отрада». Новоиспеченный артист собрал свыше 70% голосов телезрителей.

Второе место занял Юрий Шиврин из команды Льва Лещенко. В соответствии с новыми правилами, победителя определяли зрители путем СМС-голосования, причем поддержать своего фаворита можно было только один раз, на каждом из этапов шоу.

Напомним, правила голосования в программе «Голос» были изменены, после того, как дочь Алсу Микелла Абрамова стала незаконной победительницей детского конкурса «Голос» — ее победа стала возможна благодаря фальсификации.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандал вокруг шоу «Голос. Дети» не иссяк, расследование продолжается