Москва, , 19:21 — REGNUM В издательстве «Эксмо» вышла книга доктора исторических наук профессора Института стран Востока, политического обозревателя ИА REGNUM Анатолия Кошкина «Японский козырь Сталина».

В предпосланной монографии аннотации говорится: «В этой книге вы найдете исчерпывающие ответы на вопросы и обвинения, связанные с победой СССР над Японией. Правда ли, что Сталин в августе 1945 года коварно нарушил договор с соседом? Действительно ли Япония намеревалась свято соблюдать пакт о нейтралитете? Какие силы обратили вектор японской агрессии с северного направления на южное и что было известно об этом в Кремле? Наконец, что означало выполнение обязательств СССР перед союзниками для послевоенного мироустройства? Книга убедительно объясняет, почему последующие заигрывания с Японией и обещания территориальных уступок неизменно заканчивались политическим провалом».

Редакция ИА REGNUM поздравляет автора и рекомендует всем интересующимся историей Второй мировой войны, вокруг которой в наши дни разворачивается настоящая информационная и психологическая война, ознакомиться с актуальной и содержательной научной работой Анатолия Кошкина.