Москва, , 17:26 — REGNUM Режиссер Фёдор Бондарчук на фестивале молодежной культуры Comic Con заявил, что критический обзор Евгения Баженова (BadComedian) на картину «Притяжение» повлиял на его новый фантастический фильм «Вторжение». Об этом Об этом 5 октября сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Федор Бондарчук Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это законы здоровой индустрии. Нравится тебе это или нет, но с этим нужно считаться. Я благодарен ему за оказанное влияние на фильм», — сказал Бондарчук.

Кинематографист ответил на вопросы журналистов и рассказал о своём новом кинопроекте.

Читайте также: «Яндекс» и «КиноПоиск» поддержат кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор»

"Вторжение это не продолжение «Притяжения», а новая масштабная история с теми же героями», — сообщил кинематографист, добавив, что «Притяжение» было «маленьким кино про любовь», а «Вторжение» станет «блокбастером человеческих судеб».

Посетителям презентации показали новые кадры предстоящей картины, стоит отметить, что в них не присутствовали компьютерные спецэфекты.

Заместитель генерального директора Национальной Медиа Группы Вячеслав Муругов в свою очередь охарактеризовал вторжение как «историю о нашем времени, которая поможет понять современную жизнь».

Бондарчук добавил, что зрители, не смотревшие «Притяжение», смогут без проблем понять «Вторжение». Он пояснил: отличие фильмов заключается в том, что у новой картины будет совсем иной масштаб.

«Она по масштабу другая, наши сотрудники стали большими мастерами за прошедшие годы. Амбиции проекта совсем другого уровня. Но прежде всего герои и сюжет. Персонажи перевертыши: их характер и мотивация меняется в течение фильма, представляя их с неожиданных сторон», — сказал Бондарчук.

Читайте также: Издательство «Комильфо» анонсировало артбук по Death Stranding

Премьера фантастического фильма «Притяжение» Фёдора Бондарчука состоялась 26 января 2017 года. В марте 2017 года Евгений Баженов выпустил обзор на эту картину, в нём он жестко раскритиковал подход создателей блокбастера.

Благодаря этому обзору BadComedian в сети получили популярность различные мемы, в частности, мем «ружья Бондарчука» (является отсылкой к мнению русского писателя и драматурга Антона Чехова о том, что в художественном произведении все детали должны работать на его главную идею).

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда сериала «Солдаты» снимется в кинокомиксе «Майор Гром»