Москва, , 15:41 — REGNUM В Москве на «Воробьевых горах» открылась выставка «Московское долголетие». Пассажиры подземки могут увидеть около 100 работ участников и педагогов проекта. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Экспозицию разместили в десяти стеклянных колбах, которые установлены на платформе станции. Работы написаны людьми старше 55 лет, которые занимались на курсе «Изобразительное искусство» под руководством заслуженного художника России Александра Кулемина и члена Московского союза художников Елены Молчановской.

Замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова: «Экспозиция доказывает, что искусству все возрасты покорны. «Воробьевы горы» — одна из красивейших выставочных площадок метрополитена, и более 12 тысяч пассажиров ежедневно смогут знакомиться с творчеством участников проекта «Московское долголетие».

Выставка продлится до до 10 октября.