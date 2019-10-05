Будапешт, , 15:51 — REGNUM С 3 по 6 октября культурном центре MILLENARIS в Будапеште проходит международная ярмарка современного искусства Art Market Budapest. Об этом сообщает официальный сайт ярмарки.

Art Market Budapest — ведущая международная ярмарка искусства в Центральной и Восточной Европе, представляющая галереи из 40 стран с 5 континентов. На ярмарке представлены художники как из развивающихся, так и из уже сложившихся центров современного искусства.

В рамках ярмарки состоится конференция International Art Industry Conference. Руководитель фонда Malyshchuk foundation Мария Малыщук примет в ней участие в дискуссии «Российские коллекционеры в мире».