Москва, , 15:43 — REGNUM С 10 октября по 26 января в московском Музее русского импрессионизма пройдет выставка «Импрессионизм и испанское искусство». Это самая масштабная в России экспозиция испанского искусства рубежа XIX—XX веков. Об этом сообщает официальный сайт музея.

13 художественных музеев Испании предоставили около 60 живописных работ, а так же коллекцию скульптур и графики. Коллекции дополнены двумя картинами из московского Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

На выставке демонстрируются картины участников первых выставок импрессионизма в европейском искусстве: Хоакина Сорольи, Рамона Казаса, Мариана Пиделасерры, Игнази Мальола, Сантьяго Русиньоля, Рикарда Каналса, Игнасио Cулоаги, Жоакима Мира, Пере Изерна, графика Дарио де Регойоса, Изидре Нонеля и скульптура Рикарда Гино.