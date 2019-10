Париж, , 15:42 — REGNUM Google Arts & Culture завершил проект VersaillesVR — the palace is yours («Версаль VR — дворец твой»), с помощью которого можно виртуально посетить французский дворец в Версале. Об этом сообщает портал INTERIOR.RU.

Пользователи бесплатно могут посмотреть экспозицию дворца: около 100 картин, скульптур и предметов искусства. На портале Google Arts & Culture также доступно 18 выставок в VR-режиме, которые можно посетить при помощи браузера через платформу Google Poly.

Версаль сооружался под руководством Людовика XIV с 1661 года и стал своеобразным памятником эпохи, художественно-архитектурным выражением идеи абсолютизма. Ведущие архитекторы — Луи Лево и Жюль Ардуэн-Мансар.