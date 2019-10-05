Москва, , 15:37 — REGNUM Коллекцию фонда бренда Louis Vuitton в Москве посетили более 172 тысяч человек. Выставка проходила с 19 июня по 29 сентября 2019 года. Об этом сообщает портал АРТГИД.

Таким образом, «Коллекция Fondation Louis Vuitton» стала самой посещаемой выставкой современного искусства в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и самой посещаемой выставкой Галереи искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков. Все произведения выставлялись в России впервые.

В рамках экспозиции были представлены 60 работ, созданные 20 международными художниками в период с 1947 по 2018 гг. Два пространства были посвящены архитектуре здания Фонда, спроектированного Фрэнком Гери. Выставка была представлена параллельно с ещё одной выставкой, посвящённой коллекции Щукина.