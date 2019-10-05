Лондон, , 12:28 — REGNUM Картина уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси была продана на аукционе за $12 млн, об этом 4 октября сообщается на официальной странице аукционного дома Sotheby's в Twitter.

Финальная сумма превысила первоначальную в шесть раз за 13 минут торгов. На полотне изображен британский парламент, в котором вместо законодателей изображены обезьяны.

«Монументальное полотно Бэнкси, изображающее обезьян в Палате общин, было продано за £9 млн 879 тыс. 500 — сумма в 9 раз больше, чем стоимость предыдущей картины», — отмечают представители аукционного дома.

Напомним, в октябре 2018 года картина Бэнкси, художника скрывающего свое имя и лицо, была продана за $1 млн 500 тыс. Работа называлась «Девочка на шаре», сразу после продажи она была уничтожена с помощью специального устройства, вмонтированного в нее.

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