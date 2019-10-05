Тюмень, 5 октября 2019, 12:10 — REGNUM Тюменскую пенсионерку-блогера певица Елена Ваенга обвинила в нечестном зарабатывании денег через сеть Instagram. Она устроила травлю пожилой женщины в сети, но ей дали отпор её же коллеги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Пенсионерка Ольга Ивановна из Тюмени недавно завела аккаунт в Instagram. Её блог неожиданно стал популярным, набрав на сегодняшний день 26,5 тысячи подписчиков.
Кроме того, певица оставила под постами Ольги Ивановны недоброжелательные комментарии.
Страница Ольги Ивановны посвящена будням садовода, заготовкам на зиму, и самое интересное — это рецепты вкусных блюд из простых, доступных продуктов.
Дочь пенсионерки пояснила в сети, что Ольга Ивановна после тяжёлой операции открыла для себя интернет и решила создать свой блог, где делится с окружающими своим опытом садовода и кулинара. И совершенно бесплатно получила тысячи подписчиков, потому что вкладывает в рецепты и советы душу.
Музыкальный критик Сергей Соседов, наоборот, удивлён, почему бабушка из Тюмени не возмущена баснословными гонорарами наших артистов.
Отметим, что после того, как подписчики Ваенги осудили её за нападки на тюменскую пенсионерку, певица сделала свой аккаунт закрытым.