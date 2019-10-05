Москва, , 12:27 — REGNUM Продюсер отечественного фильма «Дылда» Сергей Мелькумов рассказал о возможности получения премии «Оскар» для указанной картины, об этом 2 октября он рассказал в интервью изданию Inforeactor.

«Есть ли шансы на победу «Дылды», ответить непросто. Об этом могут рассказать лишь американские киноакадемики. Они решат, а мы пока не знаем», — подчеркнул Мелькумов.

Напомним, фильм Кантемира Балагова «Дылда» был удостоен премии на Каннском кинофестивале, что привело к повышенному вниманию ленты в стране, где она была создана — в России.

Как часто бывает, мнения разделились: ряд экспертов считает фильм достойным всевозможных зарубежных кинопремий, скептики утверждают, что лента привлекает не своими художественными достоинствами, а политическим и социальным посылом.

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