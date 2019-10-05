Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Известный кинорежиссер Мартин Скорсезе подверг резкой критике кинопродукцию компании Marvel, об этом он рассказал 4 октября в интервью изданию Empire.

Отвечая на вопрос журналиста по поводу массового тиражирования фильмов о похождениях супергероев, Скорсезе ответил, что это не кино.

«Я не смотрю их, но пытался. Это не кино. Это скорее парк аттракционов. Это не кино, где человек пытается передать чувственный и психологический опыт другому человеку», — подчеркнул режиссер.

Напомним, ранее продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги фактически подтвердил слова Скорсезе, заявив, что целью компании является привлекательность для зрителей, а не «Оскары» и прочие награды.

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