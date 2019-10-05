Москва, , 11:46 — REGNUM 5 октября в Москве открывается десятый, юбилейный, Международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова. Коллективы из России, Бразилии, Индии, КНР, ЮАР, Венгрии, Греции, Испании, Канады, Кении и Франции покажут столичным поклонникам жанра марионеток 19 спектаклей.

Как отмечается в релизе форума, зрителей ждут как представления по всемирно известным литературным произведениям — «Турандот» Карло Гоцци, «Барон Мюнхгаузен» Рудольфа Эриха Распе, «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона, так и работы по менее известным сочинениям, но уже полюбившимся взрослым и маленьким театралам.

Откроется фестиваль спектаклем «Турандот» в постановке главного режиссера Театра кукол имени Образцова Бориса Константинова.

В программе смотра не только классический кукольный театр, но и театр теней, пантомима, хореографические и музыкальные номера.