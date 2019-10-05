Москва, , 11:34 — REGNUM В Москве вновь открылся музей-квартира видного российского предпринимателя и книгоиздателя Ивана Дмитриевича Сытина. Он был закрыт до решения некоторых организационных и юридических вопросов.

Теперь мемориальное помещение, по информации официального сайта мэра столицы, станет не только местом хранения редкой коллекции печатных изданий и личных известного русского просветителя, но и пространством, где будет рассказываться о культуры рубежа XIX-ХХ веков, а также проходить концерты, творческие вечера, литературные чтения, представления новых книг.

В фондах Сытина находятся около двух тысяч экземпляров печатных изданий, более 50 предметов интерьера, а также часть семейного архива.