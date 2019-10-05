Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Кинокомпания Marvel опубликовала тизер предстоящей компьютерной игры Avengers: Damage Control, в которой пользователю предлагается сразиться со злом в компании супергероев, об этом 3 октября сообщает издание АфишаDaily.

Подробности игрового процесса пока держатся в секрете, однако в тизере показаны несколько костюмов героев, созданных на основе технологий Ваканды из кинокомикса «Черная Пантера».

Планируется, что компьютерная игра должна поступить в продаже уже 18 октября 2019 года, правда сперва для жителей некоторых городов США и Канады. Позднее она будет доступна для широкого круга поклонников киновселенной Marvel.

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