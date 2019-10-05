Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:22 — REGNUM На концерте известной телеведущей Ольги Бузовой в Новокузнецке, также решившей стать известной певицей, произошла сильная давка, об этом 4 октября сообщает издание «Царьград».

Как отмечают очевидцы, во время представления фанаты Бузовой стали лезть на сцену, настроение публики было омрачено задержкой мероприятия на целых два часа, что и послужило причиной давки — зрители практически сносили двери на своем пути, пытаясь добраться до организаторов шоу.

К счастью, в давке никто не пострадал. Светская львица поспешила извиниться за опоздание в своем Instagram, однако о давке предпочла умолчать.

Общественность раскритиковала поведение Бузовой за неуважение к поклонникам и непрофессионализм.

Читайте ранее в этом сюжете: Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане