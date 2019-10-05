Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM В новом здании Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербург открылась выставки «Махатма Ганди — великая душа Индии», приуроченная к 150-летию со дня рождения великого индийского политического и общественного деятеля. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры.

Экспозиция рассказывает об основных вехах в жизни и борьбе за независимость Мохандаса Кармчанда Ганди, его становлении как лидера национально-освободительного движения в Индии. Особое внимание будет уделено влиянию на мировоззрение Ганди трудов и произведений Льва Толстого.

Как отмечается в релизе на сайте библиотеки, на выставке представлены фотографии и книги из собрания Генерального консульства Республики Индии в Санкт-Петербурге и фондов Российской национальной библиотеки, включая труды Ганди, изданные в разные годы, фотографии и другие документы, подготовленные Санкт-Петербургским отделением Международного центра Рерихов.

В экспозиции впервые представлены издания, связанные с периодом службы Ганди в санитарном батальоне во время англо-бурской войны.

Выставка «Махатма Ганди — великая душа Индии» является совместным проектом Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге, Российской национальной библиотеки и Санкт-Петербургского отделения Международного центра Рерихов.