Вашингтон, , 11:05 — REGNUM В интернете появилась фотография со съемок второй части фантастического фильма «Аватар», соответствующий снимок был опубликован 4 октября на официальной странице фильма в Twitter.

https://twitter.com/officialavatar/status/1179435523573600256

На фотографии представлен режиссер фильма Джеймс Кэмерон, организующий съемочный процесс.

«Машины для создания волны, пылающий огонь и Джеймс Кэмерон с 3D-камерой — очередной день на съемках сиквела «Аватара», — гласит подпись под снимком, сделанным продюсером ленты Джоном Ландау.

Напомним, фильм «Аватар» вышел в прокат в 2009 году, картина порядка 10 лет удерживала первенство в списке самых кассовых фильмов в истории. Премьера продолжения лены запланирована на 17 декабря 2021 года.

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