Пермь, , 10:28 — REGNUM Во второй день Всероссийский фестиваля-конкурса профессиональных театров «POST ФАКТ», будет показан спектакль «Зимняя сказка» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира, об этом 5 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Афиша спектакля «Зимняя сказка»

Постановка будет представлена Театром юного зрителя имени Александра Брянцева из города Санкт-Петербург.

«Постановка, несмотря на присутствие в сюжете серьезного драматического конфликта, содержит много юмора, и по своей сути соответствует жанру «трагикомедия», — отмечают в пресс-службе Пермского академического «Театра-Театра».

По словам авторов спектакля, ощущение зимы для Шекспира связано со старостью, смертью, сном, покоем — и эти метафоры способны понять только взрослая аудитория. Именно поэтому постановка рекомендована для просмотра зрителю от 16 лет.

Напомним, Первый всероссийский фестиваль-конкурс «Post Факт» пройдет в Перми с 4 по 8 октября. Мероприятие задумано с целью ознакомления поклонников театра с талантливыми постановками, не вошедшими в шортлист премии «Золотая маска», но представляющие значительную культурную ценность.

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