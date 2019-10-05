Москва, , 09:48 — REGNUM 5 октября в московском культурно-выставочном центре «Сокольники» открывается православная выставка-ярмарка «По завету князя Даниила».Традиционная осенняя православная выставка-ярмарка, вдохновленная начатыми еще князем Даниилом ярмарками осеннего урожая в Москве, проводится «Покровским выставочным центром"В выставке принимают участие монастыри и храмы, каждый из которых богат своей историей и традициями. Будут представлены иконы, свечи, мёд, православная литература, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, сувениры, продукция монастырских и фермерских хозяйств.