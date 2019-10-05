Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM 5 октября Эрмитаж представляет после реставрации один из самых таинственных и впечатляющих шедевров своей коллекции — картину Рембрандта «Падение Амана».

Как отмечают организаторы, открытие выставки «Падение Амана» станет знаковой частью программы Года Рембрандта в России. Собрание живописных и графических произведений Рембрандта в Государственном Эрмитаже одно из лучших в мире: в музее представлены все периоды творчества художника, начиная от ранних работ до произведений, созданных в последние годы жизни.

«Падение Амана» считается искусствоведами феноменальным по силе воздействия полотном позднего периода творчества Рембрандта. Картина поступила в Эрмитаж в 1773 году, ее приобрела императрица Екатерина Великая у шотландского купца и арт-дилера Джона Блэквуда.

Недавно завершившаяся реставрация картины, освободившая ее поверхность от толстых слоев пожелтевшего лака и ретушей, позволяет более четко рассмотреть особенности авторской живописной техники, богатой тонкими цветовыми нюансами и выразительными фактурными мазками.