Москва, , 09:42 — REGNUM 5 октября в Третьяковской галерее открывается выставочный проект, осуществленный в рамках программы пополнения коллекции музея «Меценаты и дарители — Третьяковской галерее».

На выставке представлены скульптурные и графические произведения классиков отечественного искусства XX века из личной коллекции художника-реставратора Олега Яхонта, переданные им в дар Третьяковской галерее.

На рубеже 1970-х годов мастер выполнил сложнейшую реставрацию одного из шедевров русской скульптуры второй половины ХIХ столетия — статуи «Иван Грозный» М. Антокольского. Помимо реставрационной и искусствоведческой деятельности, Олег Яхонт создавал графические, живописные и скульптурные произведения, которые представлены на выставке «Дар Олега Яхонта».

К выставке издан каталог, который включает в себя личные заметки об искусстве самого Олега Яхонта и произведения, представленные на выставке.