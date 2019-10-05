Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM 5 октября в петербургском Музее современного искусства «АРТМУЗА» открывается выставку живописи известного российского художника Ивана Славинского «Ω test»

Мастер жанра фантастического реализма Иван Славинский создает свои работы на стыке реализма, постмодернизма, сюрреализма и многих других художественных течений. Выставкой в «АРТМУЗЕ» он подводит некий рубеж в своем творчестве.

Он приглашает зрителя разделить с ним пройденный путь, познакомиться с его философией в живописи, отправиться в путешествие по фантастическим мирам, получить ответы на вопросы и задать новые.