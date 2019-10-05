Нижний Новгород, , 09:24 — REGNUM 5 октября в Нижнем Новгороде открывается 4-я Международная выставка живописи, графики, скульптуры, фотографии и декоративно-прикладного искусства «АРТ-Россия».

Экспозиция разместилась в двух павильонах, где пройдут выставки живописи, графики, скульптуры, фотографии, товаров hand made, изделий декоративно-прикладного искусства и товаров для рукоделия и творчества.

В выставке принимают участие более тысячи мастеров из 30 городов России, а также из Италии, Франции, Армении и Грузии. Впервые посетители смогут увидеть кинетические скульптуры, приходящих в движение от ветра и воды.

Кроме этого, местное отделение «Союза журналистов России» представит экспозицию «Нижний Новгород — детали истории», посвященную 800-летней истории города. Она даст старт большому проекту по созданию художественных альбомов, симпозиумов и сборных экспозиций в разных странах, посвященных Нижнему Новгороду.

По словам организаторов, во время выставки будут проходить мастер-классы, на которых художники будут творить в режиме реального времени, все желающие смогут увидеть, как создаются произведения искусства и даже познакомиться с их авторами.