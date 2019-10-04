Казань, , 23:14 — REGNUM В Казани действительно работают лучшие учителя, они задают тон всему Приволжскому федеральному округу, нашей большой стране, а их ученики сверкают во всех уголках земного шара. Об этом заявил глава города Ильсур Метшин на встрече с педагогами Татарии, которые подготовили победителей и призеров олимпиад, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

По словам Метшина, в этом году 85 казанских учеников стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. По итогам олимпиады Казань вошла в тройку лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга.

А по показателю удельного веса победителей и призеров столица Татарии заняла второе место.

«Мир двигают буквально несколько процентов людей. Исключительные изобретения создают единицы, но этим они меняют мир, в котором живут миллиарды. Поэтому мы обязаны поддерживать олимпиадное движение», — уверен глава города.

В ходе мероприятия он вручил учителям, которые подготовили победителей и призеров олимпиад, почетные грамоты и благодарственные письма.

Как сообщало ИА REGNUM, спрос на педагогов в республике за последний год вырос на 20% по данным портала HeadHunter. Средняя зарплата в рамках предлагаемых 400 вакансий составляет около 30 тыс. рублей. При этом самую высокую зарплату обещает работодатель педагогу по физике в онлайн-школу подготовки к ЕГЭ — до 200 тыс. рублей.