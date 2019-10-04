Купертино, США, , 20:38 — REGNUM Потоковый сервис Apple TV+ 28 ноября 2019 года начнет показывать новый сериал режиссера М. Найта Шьямалана «Дом с прислугой». Рекламный тизер проекта компания опубликовала 3 октября на YouTube-канале Apple TV.

Как сообщила Apple на фестивале Comic Con, который сейчас проходит в Нью-Йорке, шоу будет представлять собой психологический триллер. Его сюжет расскажет о том, как семейная пара после смерти ребёнка заводит куклу, которая выглядит как живая.

Кроме того, она нанимает некую таинственную няню, которая вносит в сериал «ещё один уровень жуткости». «Во что ты веришь?», — такой вопрос администрация канала разместила в описании к тизеру.

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Напомним, М. Найт Шьямалан снял такие картины, как «Неуязвимый», «Сплит» и «Стекло». Потоковый сервис Apple TV+ начнёт свою работу 1 ноября 2019 года.

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