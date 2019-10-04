Москва, , 19:25 — REGNUM Как стало известно из источников на Первом канале, автором текста для российского участника «Евровидения 2020» — 65-го юбилейного международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза — выступит поэт Михаил Гуцериев. Автор уже начал работу над написанием стиха конкурсной песни. Впервые за последние 15 лет на «Евровидении», участник от России исполнит песню на русском языке.

Не исключено, рассказали на канале, что Гуцериев, создатель многочисленных ставших хитами российских песен, выступит и продюсером концертного номера участника.

Как известно, право на проведение 65-го международного конкурса «Евровидения 2020» получила Голландия, поскольку на конкурсе 2019 года, который проходил в Тель-Авиве, от этой страны одержал победу Дункан Лоуренс с песней Arcade. Информация о том, кто будет представлять нашу страну в Роттердаме пока держится в секрете.

Напомним, конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 млн зрителей. Россия дебютировала на «Евровидениии» в 1994 году с песней Юдифь «Вечный странник», где заняла 9-е место. Российский участник победил в конкурсе один раз в 2008 году, когда страну представил Дима Билан с песней Believe.