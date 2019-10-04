Екатеринбург, , 18:44 — REGNUM В Свердловской области с 6 по 23 октября пройдёт фестиваль японского кино. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Партнёром мероприятия выступает Свердловский фильмофонд, на сайте которого размещено расписание фестиваля.

Отметим, что кинопоказы пройдут в Асбесте, Богдановиче, Кировграде и Первоуральске, а также в посёлке Буланаш. Фестиваль кино организован в рамках фестиваля «Японская осень на Урале».

Как сообщало ИА REGNUM, программа мероприятий фестиваля «Японская осень на Урале» стартовала в Свердловской области 21 сентября. Жители региона смогут посетить не только кинопоказы японских фильмов, но и фотовыставки, а также мастер-классы по традиционным видам искусства.

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