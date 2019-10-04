Милуоки, США, , 17:53 — REGNUM Издательство комиксов Dark Horse соместно с компанией Netflix анонсировали новую серию комиксов по вселенной популярного сериала «Очень странные дела». Об этом 4 октября сообщил портал Nerdist.

https://twitter.com/nerdist/status/1179901459497918464

Над созданием комиксов работают писатели Джоди Хаузер (Critical Role) и Нейт Пикос («Чёрный молот», «Маска»), художник Райан Келли («Люцифер»), контуровщик Ле Бо Андервуд («Stormwatch»), и колорист Триона Фаррел («Могучие рейнджеры»). Первый комикс Stranger Things: Into the Fire № 1 выйдет в продажу 8 января 2020 года.

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1 октября 2019 года компания Netflix опубликовала в YouTube первый тизер четвертого сезона шоу «Очень странные дела». Ожидается, что продолжение сериала выйдет в 2020 году.

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