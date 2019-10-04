Рига, , 17:46 — REGNUM В субботу, 5 октября, Даугавпилсский театр откроет сезон премьерой спектакля «Человек из Подольска» в постановке режиссёра Георгия Суркова. Об этом пишет портал LSM.

«Человек из Подольска» — это история молодого человека из небольшого городка, который задержан и доставлен в полицейский участок без объяснения причин и обвинений. Дальнейшее скорее напоминает не процесс дознания и тест на эрудицию и абсурдный сеанс психотерапии, когда одновременно задаются, казалось бы не связанные между собой вопросы: Сколько людей живёт в Подольске? Что Вы видите по дороге на работу? Какого цвета стены и лестничная клетка вашего дома? В результате зритель перестаёт понимать: что это — абсурд или новая пугающая реальность.

Новинкой станет детский спектакль на латгальском языке и танцевальная постановка посвящённая Леонарду да Винчи. Кроме того, запланирована в театре премьера по роману Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы» в постановке режиссёра из Польши Луцины Сосновской.

В труппе Даугавпилсского театра работает 81 человек. Убытки прошлого года составили 42 000 евро. Театр находится на бюджетном финансировании.