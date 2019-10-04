Москва, , 16:29 — REGNUM На первом этаже главного здания Исторического музея Москвы открылась выставка тактильных экспонатов «Трогательная история в Историческом музее». Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Посетителям предлагают потрогать руками копии уникальных археологических находок, знаковых памятников эпохи Древней Руси и Московского царства. На выставке посетители знакомятся с великими произведениями искусства по слепкам — их можно трогать руками, не боясь получить замечания от музейного смотрителя. Тактильные коллекции делают музей доступным для незрячих и слабовидящих посетителей.

В экспозиции представлены реплики барельефа с изображением слона с заячьими ушами из Юрьева-Польского (ХIII век), фигурка древнего шамана из Галичского клада (II век до нашей эры), античные монеты, барельеф с изображением льва (ХIII век), терракотовые изразцы ХVII века, парадные секиры (VII — начало VI века до нашей эры).

Выставка продлится до 4 ноября.