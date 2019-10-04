Москва, , 16:31 — REGNUM Третьяковская галерея разработала социальный проект для москвичей старшего возраста «Музейный СтарТрек». Проект-победитель 1-го Конкурса Фонда президентских грантов 2019 года вовлечет пожилых горожан в музейную жизнь. Об этом сообщает официальный сайт ГТГ.

С ноября 2019 года по март 2020 года в Третьяковской галерее, музее-заповеднике «Царицыно», Музее космонавтики, Государственном музее обороны Москвы будут работать творческие лаборатории для людей старшего возраста, в которых участники проекта будут заниматься творчеством и разрабатывать свои музейные проекты совместно с кураторам.

В проекте примут участие ведущие российские социологи, антропологи, геронтологи, представители музеев России, Израиля, Швейцарии и Великобритании, включая Александра Галицкого, создателя проекта «Музей искусства пожилых людей», Эмму Хорридж из Манчестерского музея и Ганса Штахера из Музея Заурер.