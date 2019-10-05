Москва, , 09:14 — REGNUM В Третьяковской галерее проходит выставка «Константин Истомин. Цвет в окне». В экспозиции представлено более 150 работ одного из видных советских художников. Об этом сообщает официальный сайт ГТГ.

Работы мастера из своих коллекций прислали Русский музей, Саратовский художественный музей им. А.Н. Радищева, Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки и Тверская картинная галерея, ряд частных собраний.

Центральная часть экспозиции посвящена работам, созданным в московской мастерской художника. Эта комната и вид из окна стали «главными героями» большинства произведений, написанных мастером в 1920—1930-е годы. Женские фигуры в интерьере на фоне окна, данные контражуром, — любимый мотив в живописи Константина Истомина. Этот же пластический мотив лег в основу картины «Вузовки».