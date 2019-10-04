Париж, , 16:21 — REGNUM Парижский центр откроет новый филиал в Шанхае 8 ноября 2019 года. Открытие согласовал президент Франции Эммануэль Макрон вместе с главой Китая Си Дзиньпином. Об этом сообщает портал АРТГИД.

Здание для нового Центра Помпиду-Шанхай Вест-Бунд построено по проекту Дэвида Чипперфилда — площадь составит 25 тыс. кв. м. Здание расположено на берегу реки Хуанпу в районе Сюйхуэй, где предполагается разместить около 20 учреждений культуры, что сделает его одним из крупнейших культурных кварталов Азии.

Парижский Центр Помпиду предоставит новому музею в качестве временного займа около 100 произведений до мая 2021 года и около 20 видео, которые можно будет увидеть до марта 2020 года. Эти работы войдут в экспозицию, получившую название «Форма времени».