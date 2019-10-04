Милан, Италия, , 16:22 — REGNUM На проходящей в Милане Неделе моды бренд Moschino представил весенне-летнюю коллекцию 2020 года, созданную по мотивам картин Пабло Пикассо. Об этом сообщает портал АРТГИД.

Креативный директор Moschino Джереми Скотт: «Музы вдохновляют художников, а художники вдохновляют мир». На подиум модели вышли в виде обрамленных картин и в платьях в форме гитар.

Абстрактные элементы в изобилии представлены во всей линейке: от острых линий мужских пиджаков, до топов и платьев с гигантскими рукавами и даже волос моделей, а некоторые дамские сумочки выполнены в виде ведерок из-под краски.