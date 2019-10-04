Москва, , 18:00 — REGNUM Московский Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина открыл выставку «Восточный джаз / East West Jazz». В коллекцию вошли 14 лучших образцов абстрактного искусства, предоставленных парижским Центром Помпиду. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Выставка призвана пробудить зрительские эмоции, с ее помощью появится возможность проникнуть в суть мышления абстракционистов, понять истоки их творчества. Пушкинский объединяет в себе два стратегических направления последних лет, по которым развивается выставочная деятельность музея: представление собраний частных коллекционеров, а также демонстрация нового подхода к созданию выставок.

В экспозиции представили более 30 уникальных среднеазиатских халатов и тканей из собрания Александра Клячина и более двух десятков полотен послевоенной абстрактной живописи, собранных швейцарским коллекционером Жаном Клодом Гандюром, а также 14 редко экспонируемых листов графической серии Анри Матисса «Джаз».

Выставка продлится до 15 ноября.