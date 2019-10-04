Кемерово, , 16:30 — REGNUM В период с 7 по 11 октября 2019 года в Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д. Федорова пройдет Региональная школа волонтеров финансового просвещения. Об этом сообщает сайт Кемеровской областной научной библиотеки.

В роли организаторов фестиваля выступают Правительство Кемеровской области, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет», отделение «Кемерово» Сибирского Главного Управления Банка России.

Участниками образовательной программы станут сотрудники государственных и муниципальных библиотек Кузбасса. Проведение школы связано с реализацией программы повышения финансовой грамотности и снижения уровня закредитованности населения Кузбасса, согласно которой библиотеки рассматриваются как опорные площадки для работы с людьми старшего возраста.