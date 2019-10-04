Лондон, , 16:19 — REGNUM Автор мирового бестселлера «Татуировщик из Освенцима» Мезер Моррис опубликовал сиквел под названием «Путешествие Чилки». Содержание нового романа вызвало бурю недовольства со стороны мемориальных организаций. Об этом сообщает The Guardian.

Сюжет книги основан на истории словацкой женщины Сесилии Ковачовой, пережившей ужасы Освенцима и сталинского Гулага. Несмотря на заявления самого Мезера Морриса о художественном характере своего произведения, где многие детали исторической реальности изменены ради авторского замысла, ряд мемориальных организаций выступили с публичными обвинениями в адрес писателя.

Мемориальный центр Аушвица раскритиковал автора за исторические неточности, встречающиеся в романе. С обвинением также выступил пасынок Сесилии Ковачовой. В письме, которое Джордж Ковач направил издателям Морриса, он обвинил автора в клевете в адрес мачехи. По словам Ковача, в своем романе писатель изложил ложные и оскорбительные детали о жизни Сесилии. Так, согласно сюжету, главная героиня является любовницей командира концлагеря, офицера СС, что расходится с исторической действительностью. Издатели парировали нападки в автор Морриса тем, что его труд не является историческим и закономерно содержит ряд фактических искажений, в то время как события реальной жизни выступают как общий мотив для всего романа.