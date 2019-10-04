Вашингтон, , 16:15 — REGNUM Во время телевизионной беседы с Мартином Скорсезе режиссер Квентин Тарантино рассказал об усердной работе над своим новым романом. Об этом сообщает американский лайфстайл-журнал VICE.

Согласно заявлению режиссера, сюжет книги будет построен вокруг истории ветерана Второй мировой войны, который является поклонником кино. Судя по словам самого Тарантино, на данный момент работа над книгой находится на очень ранней стадии.

Замечено, что сценарии последних фильмов Тарантино все больше заполняются масштабными прозаическими отрывками. Режиссер потратил около пяти лет на работу со сценарием «Однажды в Америке», по много раз переписывая диалоги героев. Можно предположить, что работа над книгой займет не меньше, а то и больше времени и внимания автора.