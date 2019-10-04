Лондон, , 16:11 — REGNUM 3 октября 2019 года в Великобритании отмечался Национальный день поэзии, главный британский праздник, посвященный популяризации англоязычного поэтического наследия. Об этом сообщает The Independent.

В рамках Дня поэзии BBC Local Radio организовало чтение стихотворений современных малоизвестных поэтов. На платформе Youtube был организован розыгрыш 500 фунтов стерлингов — для этого необходимо было выложить видео с чтением авторской поэмы, посвященной правде, сопроводив его хэштегом #SpeakYourTruthPoem. По всей стране прошли образовательные мероприятия, посвященные национальному поэтическому наследию.

Национальный день поэзии празднуется в Великобритании и Ирландии с 1994 года ежегодно в первый четверг октября. Координатором данной акции является благотворительный фонд Forward Arts Foundation, миссией которого является увеличение литературной аудитории и популяризация английской поэзии. В роли организаторов акции также выступают Художественный совет Англии, Шотландская библиотека поэзии, Общество поэтической книги, Общество поэзии и др.